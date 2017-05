MotoGP, Rossi: "Ho sbagliato, peccato era un gran weekend"

21 maggio 2017

Valentino Rossi non nasconde la grande delusione, dopo la caduta all'ultimo giro nel GP di Francia che gli è costata la vittoria e la leadership mondiale: "È stato davvero un peccato. Per noi fino a quel momento era il miglior weekend della stagione, ero davvero competitivo, specialmente in gara. Poteva davvero venir fuori il miglior risultato dell'anno. Non so bene cosa sia accaduto, in ogni caso ho fatto un errore, ora pensiamo al Mugello".