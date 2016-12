MotoGP, Rossi: "Ho problemi in gara. E occhio alle Ducati" Il Dottore alla vigilia del GP Repubblica Ceca: "Vado bene in qualifica, ma la domenica ho più difficoltà rispetto al 2015"

18 agosto 2016

Ad una settimana dalla storica doppietta delle Ducati in Austria, la MotoGP torna in pista a Brno per il GP Repubblica Ceca, undicesima prova del Mondiale 2016. La curiosità è tutta per la Rossa di Borgo Panigale: il circus vuole capire se l'exploit di Spielberg è dovuto solo alle caratteristiche del circuito o a una reale competitività su tutti i tracciati. Valentino Rossi, ad esempio, non ha dubbi: "Credo che anche a Brno le Ducati saranno da podio".

Il Dottore è sicuro che Iannone e Dovizioso possano competere ai vertici da qui a fine stagione, a partire dalla Repubblica Ceca: "Tutti i piloti saranno temibili, da qui all'ultima gara lotteremo per il podio in 6 o 7. Occhio alle Ducati, occhio anche a Pedrosa. Per quanto mi riguarda, rispetto allo scorso anno, sono più competitivo in qualifica ma ho più problemi in gara. In Austria sono stato veloce, ma non sono riuscito a salire sul podio: non sono mai stato in grado di superare Lorenzo. Quest'anno abbiamo sbagliato tanto, è un peccato avere uno svantaggio così ampio da Marquez".

MARQUEZ: "PER ORA NON MI OPERO" "Rispetto a Spielberg, questo è sicuramente un circuito migliore. La spalla? Continuo così, senza operazione, almeno per il momento. Cerco anche di lavorare a casa in modo da riprendermi senza necessità di un intervento. Anche qui a Brno, se non sarà possibile vincere, cercherò di fare punti utili in ottica Mondiale. Le Ducati possono essermi di grande aiuto, ma onestamente non so se saranno costanti su tutti i tracciati".

LORENZO: "TUTTO PUO' ANCORA SUCCEDERE" "Il podio in Austria è stato molto importante per me. Non ho mai dubitato del fatto che sarei tornato al massimo, la crisi di metà stagione era dovuta solo a piste poco congeniali alle mie caratteristiche. I punti da recuperare sono 43, ma anche Marquez sa benissimo che in un Mondiale può succedere di tutto. Le Ducati ora sono competitive, recuperare punti o perderli è molto immediato"

IANNONE: "PISTA ADATTA ALLA DUCATI" "Quello in Austria è stato un weekend incredibile. La Ducati è tornata alla vittoria dopo sei anni, ora è importante mantenere la concentrazione alta. Voglio fare il massimo in questa ultima parte di stagione. Non so se a Brno saremo ai vertici, io spero di sì e penso sempre positivo. Questa pista mi piace moltissimo e credo sia adatta alla moto".

