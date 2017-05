MotoGP: Rossi ha pagato la fame, ma che spettacolo

Un buon pilota si sarebbe accontentato dei 20 punti del secondo posto. Ma Valentino Rossi non è mai stato un pilota normale e non lo è diventato nemmeno dopo aver compiuto 38 anni. I fenomeni veri non fanno i conti all’ultimo giro, non hanno la mentalità del ragioniere. Con Vinales là davanti, ma vicinissimo al suo cupolino, Rossi ci ha provato. Poi è arrivato l’errore. Una scivolata che potrebbe pesare sullo sviluppo di questo campionato. Un’esperienza che qualche chilometro prima aveva fatto anche Marc Marquez.