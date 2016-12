MotoGP, Rossi: "Guasto al Mugello? Speriamo non accada più"

2 giugno 2016

La MotoGP scende in pista al Montmelò per il GP di Catalogna. Valentino Rossi torna sull'episodio sfortunato del Mugello, il guasto al motore della sua Yamaha che l'ha costretto al ritiro a causa di un problema di elettronica, che ha generato uno scompenso nel movimento del pistone: "Nel motorsport una rottura può essere legata all'elettronica o a una componente da un dollaro. Spero che questo non si ripeta più per il resto di questa stagione".

"Ero preoccupato perché io e Jorge abbiamo avuto lo stesso problema nello stesso giorno - chiarisce Vale -, ma ora sono tranquillo perché la Yamaha ha investigato e risolto la cosa. Forse perderemo qualche giro, ma i nostri motori vanno bene anche così. È stato solo un episodio sfortunato". Rossi si concentra infine sulla gara e promette battaglia: "Questo è uno dei miei weekend preferiti: la pista è fantastica, come l'atmosfera e la zona. Dovremmo essere competitivi pure qui, come lo eravamo al Mugello: lì poteva essere una bella battaglia, ma è andata così". Seduto al suo fianco c'è il campione del mondo e compagno di team in Yamaha Jorge Lorenzo che guida il campionato con 10 punti di vantaggio su Marquez. "Montmeló è un ottimo circuito, è la mia gara di casa e sono in testa al Mondiale - analizza -. Però so che ci sono 300 punti in palio. Credo sia il campionato più equilibrato da tempo, 4 case possono vincere. Credo che i favoriti siamo io, Marc e Valentino, che sta guidando molto bene e al Mugello ha solo avuto sfortuna". Prende la parola anche Marc Marquez, fresco di rinnovo per due anni con la Honda. "E' una notizia che mi rende felice. Credo che potremo fare un ottimo lavoro, guardo avanti, il mio cuore è in Honda, questa era la miglior scelta da fare - spiega lo spagnolo -. Il mio obiettivo era quello di arrivare qui al Montmelò con 25 punti di distacco, essere a 10 lunghezze da Lorenzo è molto meglio. La gara di Barcellona? Per quello che ho visto al Mugello saremo competitivi".