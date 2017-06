MotoGp, Rossi: "Felice per Assen, al Sachsenring daremo il massimo"

28 giugno 2017

Dopo la vittoria in Olanda, Valentino Rossi è pronto ad affrontare la prossima prova del motomondiale al Sachsenring . "Sono molto contento, perché la gara ad Assen è stata incredibile - ha spiegato il Dottore -. Sono tornato davanti e sono riuscito a vincere. E' una cosa molto importante non solo perché le emozioni del successo sono stupende ma anche perché ho fatto un buon progresso in campionato ".

Al Sachsenring, Rossi ha vinto per quattro volte nella classe regina: nel 2002, 2005, 2006 e nel 2009, anno dell'ultimo successo della moto di Iwata sul tracciato tedesco. E Vale si avvicina alla gara in Germania senza fare proclami: "Pensando alla prossima prova non so cosa aspettarmi. Abbiamo già visto che da un fine settimana all'altro tutto può cambiare e quindi dovremo lavorare per trovare le soluzioni ottimali". "Mi piace il GP tedesco, il tracciato è particolare e tanto diverso da quello di Assen - ha concluso -. Sarà fondamentale essere competitivi anche lì e faremo del nostro meglio".