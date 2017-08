MotoGP, Rossi: "Dura per la gara, non ho un gran passo"

26 agosto 2017

Solo un grande Marquez ha impedito a Valentino Rossi di conquistare la pole nel suo 300° GP della carriera, persa per soli 84 millesimi. "Sono contento perché partire in prima fila è molto importante, speriamo ci sia bel tempo, ma per la gara sarà molto dura. Non ho un grande passo, ma manca ancora tempo e il warm-up. Spero di essere competitivo per il podio", ha detto il nove volte campione mondiale della Yamaha.

"Anche oggi, nell'ultima parte della pista, ho sofferto un po', perché continuo a scivolare nella penultima curva. Comunque, il secondo tempo mi va bene, anche se non sono contento del ritmo. Ci manca ancora qualcosa, sia con la gomma media sia con quella dura. Spero che, durante il warm-up di domani, si trovi la soluzione", ha aggiunto.



Sorpreso è anche Marc Marquez, ma in questo caso per lo strabiliante tempo realizzato. "Non mi aspettavo di scendere sotto i 2', ma già dopo il primo giro pensavo di poter fare di più. Non ho fato un giro perfetto, ma qui è difficile perché la pista è molto lunga. L'obiettivo era la prima fila, il passo gara non è male e oggi andava bene. Vediamo domani se c'è la stessa temperatura, per lottare per il podio e se tutto va bene per la vittoria", le sue parole. Il terzo incomodo, almeno sulla griglia, sarà Cal Crutchlow. "Non è andata male, ho provato a fare il massimo, ma sono contento del lavoro della squadra. Per domani sono con quelli davanti, ma sarà difficile superarli".



Un po' preoccupato è Andrea Dovizioso, che ha scoperto come la sua Ducati non si trovi troppo bene a Silverstone: "Le gomme influenzeranno molto la gara, dopo dieci giri le cose cambieranno. Bisognera' vedere che ritmo ci sarà Marquez e Crutchlow hanno qualcosa in più, ma non è facile da interpretare la giornata di oggi. Dobbiamo cercare di migliorare qualcosa nel warm up e pensare alla gara"-