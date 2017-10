MotoGP, Rossi: "Dobbiamo rimanere umili"

25 ottobre 2017

La casa giapponese, dopo un inizio convincente con 3 vittorie nelle prime 5 gare, ha dovuto soccombere allo strapotere di Marc Marquez nella seconda parte di stagione e ha ceduto il passo alla Honda e non vince da quattro mesi, dal decimo trionfo in carriera di Rossi ad Assen datato 25 giugno. Ora la Yamaha ha un distacco di 36 punti dalla vetta del mondiale e un altro doppio podio la avvicinerebbe ulteriormente alla Honda, concentrata in Malesia per far vincere il titolo piloti a Marquez.



Quella di Sepang è una pista in cui Rossi, peraltro, ha sempre fatto la differenza con 12 podi nella sua carriera, 5 vittorie in MotoGP e un’altra in 500. Anche per questo il Dottore non vede l'ora di tornare a gareggiare questa domenica: "Correre subito in Malesia è importante, non ho aspettative particolari ma lavoreremo sodo per fare un’altra bella gara. È una pista che mi piace molto - ha confermato - e spero nel bel tempo, in modo da potere lavorare nel miglior modo possibile. Fisicamente sto bene, mi riposerò qualche giorno e venerdì sarò pronto per un altro fine settimana di gara".



Anche Viñales ha buoni ricordi sul circuito malese, avendo vinto sia nella classe 125 che in Moto2 e ottenuto il tempo più veloce nei test invernali. Lo spagnolo è carico dopo il terzo posto in Australia, ma le condizioni climatiche saranno diverse e costituiranno un'incognita in più per la tenuta delle gomme e del fisico dei piloti.

Viñales vuole finire davanti al compagno di squadra e tentare il sorpasso su Andrea Dovizioso in ottica mondiale piloti, essendo a soli 17 punti dal ducatista: "Fa sempre molto caldo e questo rende la gara molto dura dal punto di vista fisico. La moto sta funzionando molto bene, perciò è una piccola delusione arrivare a Sepang essendo escluso matematicamente dalla lotta per il titolo. Ma ora il secondo posto in campionato è l’obiettivo. Dobbiamo lavorare sodo e provare a essere forti come nell’inizio di stagione per salire nuovamente sul podio”, ha confermato.