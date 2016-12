MotoGP, Rossi: "Devo migliorare in prova"

11 giugno 2015

" Dobbiamo migliorare le prestazioni in prova ". Valentino Rossi , nella conferenza stampa di vigilia del Gran Premio di Catalogna , individua il punto debole che ha caratterizzato le sue ultime gare: "Per quanto mi riguarda le prove non sono l'ideale, non si adattano al mio stile. Le Ducati sono molto forti con le soft nelle qualifiche e bisogna fare attenzione anche alle Suzuki . Voglio cercare di partire nei primi 5-6 posti".

A Barcellona Rossi cercherà di aumentare il divario in classifica (di 6 punti) sul compagno in Yamaha Jorge Lorenzo, capace però di vincere le ultime tre gare: "Jorge è più vicino e sono molto preoccupato - ammette il Dottore -, ho fatto dei bei podi, ma lui viene da tre vittorie ed è molto veloce. Barcellona è una delle mie piste preferite, l'atmosfera qui è fantastica".

Domenica i fan della MotoGP si augurano di rivedere il duello leggendario tra Rossi e Lorenzo, vinto all'ultima curva dal Dottore: "E' stata una delle più belle battaglie della mia carriera - rivela Valentino -, iniziata fin dalle libere del venerdì e conclusa con un finale davvero spettacolare. Vincere all'ultima curva è qualcosa di incredibile". Un altro vecchio duello, quello con Biaggi, va invece agli archivi: "Il suo ritorno? Sono contento, andrò a vederlo a Misano".

Al Montmelò gli occhi saranno puntati anche su Marc Marquez, caduto al Mugello e in crisi di risultati: "Valentino è lontano in classifica, devo trovare la strada giusta. Al Mugello dovevo assumermi dei rischi e l'ho fatto. Ero sempre al limite per cercare di stare con i migliori. Quando si spinge al 100% una scivolata può accadere". Il campione del Mondo in carica rivela inoltre: "Porteremo delle innovazioni sugli scarichi della Honda qui a Barcellona".

Sicuramente più rilassato è Jorge Lorenzo, reduce da tre successi di fila: "Arrivo qui a Barcellona in un buon periodo, devo però concentrarmi su ogni singola componente per continuare a far bene. La moto è migliorata rispetto all'anno scorso, siamo messi bene - spiega -. C'è molta competizione ma è un bello spettacolo. Avere 6 piloti che lottano in ogni corsa è davvero bello per gli appassionati della MotoGP".

Dopo il secondo posto al Mugello c'è grande attesa nel vedere nuovamente all'operasu Ducati: "La spalla sta meglio, le condizioni stanno evolvendo in positivo.. Però c'è un bel rettilineo che può andare bene per la mia moto".