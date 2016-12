MotoGP, Rossi deluso: "Zero molto pesante, potevo vincere"

22 maggio 2016

Valentino Rossi prova a prendere con filosofia la giornata nera del Mugello. "Sono stato smolto sfortunato, è successo lo stesso problema di Lorenzo, ma a lui è capitato nel warm up . E' uno zero molto pesante per il campionato. Probabilmente questa serie di motori ha un problema e dopo un certo numero di km si rompe. E' un grande peccato, brucia ancora di più perché ero molto veloce, mi sentivo bene e potevo lottare per vincere", ha detto.

Rossi è sicuro che avrebbe lottato per la vittoria sino alla fine. "Mi aspettavo un Lorenzo molto veloce in gara perché aveva il passo, era uno dei rivali per la vittoria. Ho cercato di passarlo solo una volta, ma sono andato largo. Poi mi sono messo dietro e stavo controllando se potevamo andare via da Marquez. Secondo me ero pun po' più velcoe di lui, però dirlo adesso è facile. Due p tre decimi potevo averli, mi sentivo bene, potevamo fare una bella lotta e potevo batterlo", ha aggiunto. Adesso bisogna guardare avanti: "C'è di positivo che sono molto competitivo, sono più veloce dello scorso anno anche rispetto a Lorenzo. Questo mi rende felice, ci possiamo togliere delle soddisfazioni. Peccato per gli zeri di Austin e del Mugello, è pesante per la classifica. Adesso bisogna arrivare davanti a Lorenzo e Marquez e vedere cosa succede".