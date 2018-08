MotoGP, Rossi: "Dalla terza fila non sarà facile"

Valentino Rossi, settimo ad oltre un secondo da Marquez, storce il naso: "Le modifiche fatte stamattina non hanno portato a niente e abbiamo deciso di seguire un'altra strada, con gomme diverse e una moto mai provata prima. Con il primo treno di pneumatici ho faticato ed ero ultimo. Meglio con il secondo, ma mi servivano altri km. Non è un disastro, ma i tre che vanno più forte sono in prima fila. Lottare con loro in gara non sarà facile".