MotoGP, Rossi dà lezioni ai giovani leoni del branco

Anni: 38. Cognome: Rossi. Nome: Valentino. Posizione nel mondiale 2017: primo. Dati di realtà incontrovertibili che ci lascia la terza esibizione dell’anno. I giovani leoni fin qui hanno dato l’impressione di esagerare. Marcare il territorio senza la necessaria prudenza può portare a conseguenze pessime. In Texas è volato Vinales, imitando l’uscita di scena argentina di Marquez. Il più vecchio del branco ha imparato a gestire la situazione. Insomma lascia scannare i giovanotti e passa con calma a riscuotere con gli interessi. Nella sua carriera lunghissima Rossi ha già dato in abbondanza e probabilmente qualche occasione l’ha persa causa eccessiva generosità in pista.