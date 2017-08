MotoGP, Rossi: "Da adesso sempre sul podio"

2 agosto 2017

"Ho riposato durante queste vacanze. Ho passato molto tempo con i miei amici, ma sono tornato e ora sono pronto a ripartire. Ora voglio tornare sulla mia M1 e lavorare insieme alla mia squadra", ha aggiunto.



Deve rilanciarsi dopo un periodo non facile, invece, Maverick Vinales. "Ho apprezzato molto la pausa estiva. L'ho passata con amici e familiari, ma ora non vedo l'ora di tornare a bordo della mia Yamaha YZR-M1 di nuovo. Dobbiamo concentrarci sulla seconda metà della stagione, perché sarà fondamentale se vogliamo combattere per il titolo del campionato. Non c'è spazio per errori. Mi sono allenato durante queste settimane per essere pronto per Brno e Austria, due piste che mi piacciono e dove penso di poter essere forte", le sue parole.