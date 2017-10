MotoGP, Rossi: "Contento, la gamba va bene"

22 settembre 2017

È un Valentino Rossi sorridente quello che si presenta ai microfoni dopo la prima giornata di prove libere del GP di Aragon, 22 giorni dopo il brutto infortunio che gli era costato la rottura di tibia e perone: "Sono contento - ha detto - la gamba non fa troppo male, la tenuta va abbastanza bene e non è nemmeno gonfia. Ovviamente non ho girato tanto e credo che sull'asciutto sarà più faticoso. Comunque è un buon inizio".