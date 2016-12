Motogp, Rossi contento a metà: "Bisogna lavorare, Vinales è stato bravo"

15 novembre 2016

"Il lavoro è stato diviso. In un primo momento abbiamo provato il motore e poi il telaio – ha spiegato il "Dottore" - poi sono caduto e non abbiamo più potuto provarlo per cui il lavoro è rimasto a metà".



"Il telaio è un po' diverso e quindi dobbiamo farci ancora qualche chilometro ma nel complesso è andata bene. Siamo riusciti a provare cose nuove, abbiamo iniziato con la moto standard e il tempo che ho fatto stamattina era piuttosto buono", ha concluso Rossi, che ha fissato il secondo miglior crono di giornata, girando in 1:30.950, a soli 20 millesimi dal compagno di squadra, che dalla prossima stagione sostituirà Jorge Lorenzo, terzo con la sua Ducati.