MotoGP, Rossi: "Certe cose non passano in un giorno"

10 novembre 2015

Tornare subito in pista per i test MotoGP ha fatto bene a Valentino Rossi, anche se per cancellare l'amarezza ci vorrà parecchio tempo. “Certe cose non passano in un giorno, fosse così sarebbe tutto più facile”, ha detto il pesarese a Valencia come riportato da gpone.com. Lorenzo ha detto che anche lui al suo posto si sarebbe arrabbiato : "Mi fa piacere. Ma ho già detto tutto quello che pensavo, non ho niente da aggiungere”.