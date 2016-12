MotoGP, Rossi carico: "Grande soddisfazione, spero di lottare per la vittoria"

15 ottobre 2016

"Il giro buono l'ho fatto percorrendo la curva 6 e 11 al massimo, tanto che avevo paura che si piegasse il manubrio: ho staccato 30 metri dopo. Quanto alle gomme, direi che la scelta è fatta anche se dopo qualche giro si fa fatica. Vediamo chi sarà il più bravo a tenere il passo. Lorenzo e Marquez forse hanno qualcosa in più, dietro di me ci sono Crutchlow e Dovizioso", ha aggiunto.



Quanto a Marc Marquez, sembra essere l'uomo da battere, ma in qualifica non è stato perfetto. "Vale ha fatto un giro molto buono, ma io sono contento. Potevo andare un po' più forte, ma è anche vero che qui mi aspettavo di essere più lontano. Nel secondo tentativo prima ho sbagliato io e poi è stata esposta la bandiera gialla per la caduta di Crutcholow e ho rallentato. Le gomme per la gara? Media davanti e morbida dietro, come credo tutti. Il passo gara è molto buono, anche se con più caldo le Yamaha fanno un po' meglio. Ma mi sento forte", ha lanciato la sua sfida a Rossi. Nonostante fosse claudicante, Jorge Lorenzo ha conquistato una prima fila quasi miracolosa. "Sto meglio che subito dopo la caduta - ha provato a sorridere - . Mi faceva molto male dappertutto e pensavo di essermi rotto la caviglia sinistra. Invece è stata solo una grande botta e con gli antiinfiammatori e l'adrenalina alla fine mi sono dimenticato del dolore. E' stata una grande qualifica, anche se non per la pole visto che Vale e Marc sono stat molto veloci. Ma è andata molto meglio di quanto temessi dopo il volo. Credo che non farò tanto male e potrò lottare per la vittoria, ho passato momenti peggiori".



Il ruolo di quarto incomodo, almeno per il podio, va ad Andrea Dovizioso e alla Ducati. "Sono molto contento del tempo fatto, è stato una gran bel giro e abbiamo portato a casa il massimo. Il quarto posto va bene. Come passo non è facile capire, siamo vicini ma spesso non rispecchia la realtà. Marquez forse ne ha di più. La velocità comunque c'è, bisognerà vedere se riusciamo a tenerla per tutti i 23 giri della gara. La moto è veloce, ma non è facile per il consumo delle gomme e per un telaio che si muove tanto in uscita e ti impegna parecchio. Però abbiamo dei vantaggi in accelerazione e sul rettilineo", la sua analisi.