MotoGP, Rossi: "C'era il rischio di poter faticare, ma speravo meglio"

11 giugno 2017

Valentino Rossi ha incassato il pesante colpo di Barcellona anche se si aspettava di soffrire meno. "C'era il rischio di poter faticare come a Jerez, ma speravamo di fare meglio. Invece abbiamo avuto tanti problemi e siamo molto dispiaciuti anche perché lo scorso anno su queste due piste avevo vinto", ha detto. Si poteva usare il nuovo telaio portato per i test? "Io lo avrei messo a costo di lavorare col team tutta la notte, ma la Yamaha ha detto no".

"Per fortuna ci sono i test con diverse cose da provare chieste dopo il lunedì di Jerez. La moto ha un gran sottosterzo, non si riesce a curvare. La gomma dietro soffre e la finiamo subito. Ero preoccupato per l'anteriore, ma con la media ha resistito. A un certo punto non andavo male, poi è uscito il problema con la posteriore e non so se con la dura avrei potuto fare meglio. Di sicuro la moto 2017 fatica quando c'è mancanza di grip, è un problema insito in questa versione e anche con la pioggia quest'anno ho fatto moltissima fatica", ha aggiunto.