MotoGP, Rossi allontana il ministro in griglia: scoppia il caso

10 agosto 2017

Sta facendo rumore la reazione di Valentino Rossi e del suo team, che sulla griglia di partenza del GP di Brno hanno allontanato con fare un po' brusco il ministro ceco delle Politiche regionali, Karla Slechtova . Stando a quanto dichiarato dalla stessa rappresentante del governo di Praga, voleva solo fare un in bocca al lupo al pesarese, che però forse pensava si trattasse di una tifosa un po' invadente. Di sicuro in quei momenti un pilota ha ben altro a cui pensare.

Sta di fatto che il video della rezione di Rossi ha fatto in breve il giro del mondo, tanto che lo stesso ministro è intervenuto per spiegare l'accaduto. Non mancando di lanciare una frecciata al nove volte campione del mondo. "E' un po' triste. Volevo solo augurare a Rossi buona fortuna prima della gara. Con quel rumore non si capiva molto e quindi probabilmente è sembrato fossi una fan insistente. Non è così, ma capisco il malinteso. Ringrazio Abraham e il vincitore Marquez per l'attenzione chi mi hanno concesso", ha poi commentato. A buon intenditore, poche parole...