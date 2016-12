MotoGP, Rossi: "A Misano per dare il 120%"

7 settembre 2016

"Misano è la mia gara, a casa mia e sarà il fine settimana più speciale della stagione". Valentino Rossi arriva sul circuito dedicato a Marco Simoncelli per interrompere una striscia senza vittorie in MotoGP , che dura da Barcellona. "Di solito andiamo abbastanza bene lì - ha spiegato il Dottore - quindi speriamo di essere competitivi. Di sicuro dovremo dare il 20% in più rispetto al massimo".

"Ci sarà una grande atmosfera: un sacco di fan, un sacco di gente in giro e anche un sacco di pressione", ha aggiunto il pesarese reduce dal podio di Silverstone. In casa Yamaha di tutt'altro tenore è la vigilia di Jorge Lorenzo. "Silverstone - ha ricordato lo spagnolo - è stata un'altra gara deludente, dove avremmo potuto trovare un buon risultato. Abbiamo faticato tutto il weekend, abbiamo usato una diversa impostazione per la gara e ha funzionato peggio di quanto ci aspettassimo. Tuttavia ora è il momento di dimenticare ciò che è accaduto in passato e concentrarsi sul prossimo Gran Premio di Misano. Questa è una delle mie piste preferite, e vediamo se siamo in grado di invertire la tendenza. In questo momento l'unica cosa che possiamo fare è lavorare ancora di più e cercare di ottenere il miglior risultato possibile. Non voglio pensare al campionato, perché è molto difficile".