MotoGP, Rossi: "A Misano mi aspetto una bella lotta con Lorenzo"

9 settembre 2015

"Dovrò gestire la situazione nel modo giusto. Non sarà semplice, ma la cosa più importante è che saremo su una pista dove posso essere veloce e dove la Yamaha solitamente è molto competitiva”, ha aggiunto Valentino. Il suo avversario, Jorge Lorenzo deve riscattare l'opaco quarto posto inglese e rimettersi in corsa per la leadership. “Il meteo ha fatto sì che a Silverstone non sia andata come ci aspettavamo. Le ho provate tutte per salire sul podio ma sfortunatamente non avevo il passo per stare davanti e sul finale ho avuto problemi al di là del mio controllo che non mi hanno permesso di lottare fino alla fine. A Misano so che Valentino sarà in forma, è la sua gara di casa, ma anche io ho ottenuto diverse vittorie su questo circuito quindi vedremo cosa accadrà. Il distacco è di 12 punti ma, con sei GP ancora da disputare, ce ne sono abbastanza sul piatto. Spingerò al massimo in ogni gara, a cominciare da questa”, le parole dello spagnolo.