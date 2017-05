MotoGP, Rossi: "A Le Mans per cancellare Jerez"

17 maggio 2017

Valentino Rossi arriva in Francia, sede della prossima tappa del MotoGP , dopo il disastroso weekend spagnolo. "Dopo le difficoltà durante il weekend di Jerez, il GP di Le Mans sarà molto importante. E' vero che siamo ancora primi in campionato, e questo è buono, ma abbiamo bisogno di migliorare la moto per essere davvero competitivi. Fin dall'inizio. E' per questo che dovremo lavorare bene dalla prima sessione", ha detto il pilota Yamaha.

"I test di Jerez sono stati importanti e abbiamo capito diverse cose positive. Abbiamo buone sensazioni e vogliamo tornare a lavorare sulla moto nel giusto modo. Spero anche che le condizioni del tempo siano buone, abbiamo bisogno di provare la moto in condizioni di asciutto", ha aggiunto.



Il problema, per Rossi, è che il "Bugatti" non è certo uno dei suoi tracciati preferiti e più fortunati, tanto che non ci vince dal 2008, ultimo di suoi tre successi in terra transalpina.