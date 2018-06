MotoGP, Rossi: "A Jerez capiremo il nostro livello"

3 maggio 2018

Da una parte Vale non vuol perdere terreno dai primi della classe e spera in una svolta. "Speriamo che quest'anno vada diversamente", ha spiegato il pilota della Yamaha, che poi ha promosso la scelta della Ktm di ingaggiare Johann Zarco: "E' il pilota giusto, è forte e il team vuole migliorare, anche se ci vorrà un po' di tempo per diventare competitivi".



Quanto invece a Dovizioso, le energie sono tutte concentrate in pista. "Il rinnovo? Aspettiamo, anche perché non sono così avanti a livello di contratto per prendere una decisione", ha precisato. "Credo che tra qualche settimana si saprà qualcosa di più - ha aggiunto -. Ognuno ha il proprio comportamento, ognuno fa quello che ritiene giusto: ci sono delle conseguenze, poi quando si ha tutto sul tavolo ognuno prende la propria decisione. Tutto è possibile". Dunque, testa a Jerez. "Dobbiamo cercare di lottare per il podio portare a casa il maggior bottino di punti possibile - ha spiegato il Dovi -. Il nuovo asfalto ci condizionerà, non so se lo farà in modo positivo o negativo con noi, vedremo".



Un Gp nel quale si presenta da leader del mondiale: "Sono un po' sorpreso di essere in cima al campionato viste le ultime due gare, anche se in fondo non troppo. Abbiamo concluso bene la stagone scorsa e siamo partiti con il piede giusto quest'anno. Abbiamo cercato di trarre il massimo dalle ultime due gare e i risultati sono stati buoni. Non per la velocita', ma nel complesso abbiamo ottenuto piu' punti rispetto al 2017. Questo mi rende contento. Certo, sappiamo che per lottare per il titolo dobbiamo essere piu' veloci".



E sul post incidente Rossi-Marquez aggiunge: "Come sempre nelle moto è impossibile fare delle regole perfette. E' impossibile stabilire decisioni giuste per tutti. E' stato positivo fare un cambiamento in Safety e dare maggior severità".