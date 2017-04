MotoGP, Rossi: "350 gare? Numeri importanti, le vittorie di più"

6 aprile 2017

Dopo il terzo posto in Qatar nella gara d'esordio del Mondiale MotoGP 2017, Valentino Rossi punta al successo in Argentina, gran premio storico per lui, il 350esimo in carriera. "Sono orgoglioso di questo però i numeri non sono importanti, lo sono le vittorie e i podi. Dobbiamo ripartire da quanto di buono fatto in Qatar dove abbiamo trovato un buon feeling con la moto", ha detto il pesarese della Yamaha in conferenza stampa.