MotoGP, Rossi: "Non si possono commettere più errori"

6 ottobre 2015

ROSSI: "14 PUNTI SONO POCHI"

Rossi è consapevole che è arrivato il momento clou del Mondiale: "Sta per iniziare una parte molto importante della stagione. Motegi è una pista che mi piace molto. Qui ho fatto buone gare in passato e anche lo scorso anno ho avuto un buon weekend, ma Jorge è stato più forte di me e ha vinto. Per questo motivo dovrò dare tutto me stesso, perché ci sono solo 14 punti tra lui e me: possono sembrare molti, ma in realtà sono pochi. Dobbiamo dare il massimo perché siamo competitivi, come abbiamo dimostrato finora. Ci saranno tre gare di fila - continua Rossi - e sarà importante non commettere errori, ma allo stesso tempo fare in modo di ottenere i migliori risultati possibili. Mi sento bene. Ad Aragon, durante i test, sono caduto ma non ci sono state ulteriori conseguenze, solo una piccola abrasione sul braccio. Sono in forma e sono pronto per queste tre gare ravvicinate".