Motogp, Rossi: "L'obiettivo in Argentina è sempre il podio"

4 aprile 2017

Valentino Rossi torna in pista in Argentina, secondo appuntamento stagionale: "Non è stato un inizio di campionato facile - racconta il dottore - ma abbiamo lavorato duramente durante le prove, fissando alcune cose, soprattutto nella parte anteriore. La gara è andata molto bene e sono stato felice di salire sul podio". Ora l'appuntamento da non sbagliare è a Thermas de Rio Hondo: "Questa è una pista che mi piace molto. Mi auguro che ci siano buone condizioni di asfalto perchè l'anno scorso è stato difficile per noi. Cercheremo di lavorare meglio e cercare di andare ancora una volta sul podio".