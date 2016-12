MotoGP, Rossi: "Che sorpassi con Iannone"

13 novembre 2016

Quarto posto a Valencia che non ha tolto il sorriso a Valentino Rossi : "È stata una gara emozionante con molti sorpassi. Con Iannone è sempre una lotta all'ultima sangue perché lui prova sempre a risorpassarti. Così Lorenzo è scappato? Non l'avremmo mai preso in ogni caso...". Ora bisogna pensare al 2017: "Dobbiamo lavorare sull'usura delle gomme perché nel finale ero in difficoltà. Poi ci manca un po' di velocità".

Valentino Rossi saluta anche Jorge Lorenzo: "I nostri rapporti fuori dalla pista sono stati spesso difficili, ma averlo come compagno è stata una grande motivazione. Sportivamente parlando è bello avere un compango così forte, siamo migliorati tanto per stare davanti uno all'altro. In pista è stata una relazione molto costruttiva".



L'analisi è chiara: "Bella gara, con tanti sorpassi. Verso la metà ero secondo, ma la moto non era molto veloce. Marquez è andato via, siamo rimasti io e Iannone ma alla fine ho avuto problemi con le gomme. Lui ne aveva di più e mi ha battuto. A Valencia soffriamo sempre, la Honda andava molto forte. E' una cosa che ci aspettavamo e su questo dovremo lavorare tanto. Anche la ducati negli ultimi giri ha sofferto meno di noi e su questo dobbiamo lavorare oltre ad avere una moto più veloce nel dritto".



Poi, infine, una battuta sul 2017: "La nuova moto? Ancora non l'ho vista, speriamo ci sia...".