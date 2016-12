MotoGP: riecco Pedrosa, torna in pista a Le Mans

"Ho fatto bene a prenderla con calma e a rispettare le finestre di tempo di cui avevo bisogno - aggiunge Dani, che poi conclude -. La verità è che non vedo l'ora di salire di nuovo sulla mia moto e tornare con il team per lavorare di nuovo accanto a loro. Grazie a tutti per il sostegno". Il Motomondiale ritrova dunque uno dei suoi protagonisti: torna invece ai box il collaudatore giapponese Hiroshi Aoyama, che nelle tre gare in cui lo aveva sostituito aveva ottenuto un 11.o posto e due ritiri.