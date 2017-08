MotoGP Repubblica Ceca, Zarco vola nel diluvio delle Libere 1

La MotoGP rientra dalle vacanze e, manco a dirlo, ad accogliere i piloti c'è subito un acquazzone. Al termine di una FP1 corsa interamente sotto la pioggia è la Yamaha di Johann Zarco la moto più veloce in pista, con il francese che stampa il tempo migliore nel finale del turno, regolando la Honda di un Marc Marquez apparso comunque in grande spolvero, su una pista storicamente a lui poco favorevole.



Insieme al campione del mondo in carica vola anche l'altra HRC di Pedrosa (4°), con le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales che riescono a tenere il passo stampando tempi buoni negli ultimi minuti della sessione, dopo un inizio piuttosto complicato. Il Dottore alla fine fa registrare il quinto miglior tempo, anche se accusa oltre mezzo secondo da Zarco, mentre Vinales è sesto a più di sei decimi. Ancora una volta, almeno sul giro secco, una Yamaha clienti beffa dunque le moto ufficiali.



Le sorprese più grosse arrivano da casa Ducati. In positivo per Jorge Lorenzo (terzo tempo a poco a più di un decimo dalla vetta), in negativo per Andrea Dovizioso, che sprofonda fino alla tredicesima posizione al termine di una FP1 assolutamente anonima, vissuta forse per lo più in ottica gara, visto che le previsioni meteo minacciano ancora pioggia per domenica pomeriggio.



Settima la Ducati Pramac di Danilo Petrucci, che entra in top 10 insieme a Barbera, Aleix Espargaro e Folger, solamente sedicesimo Andrea Iannone con la sua Suzuki.