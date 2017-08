MotoGP Repubblica Ceca, Rossi: "Noi somari, Marquez il più furbo..."

6 agosto 2017

Valentino Rossi non usa troppi giri di parole per analizzare il suo quarto posto nel GP della Repubblica Ceca, dovuto in gran parte al ritardo nel cambio moto: "Siamo stati sfortunati e somari. Marquez? Lui è il più furbo di tutti...secondo me aveva già deciso che si sarebbe fermato subito. Comunque è stato un bel weekend, il mondiale è apertissimo". Fa mea culpa Dovizioso , 6°: "Abbiamo perso punti facili, che pesano in ottica mondiale".

Il Dottore spiega così il tempo perso: "Avevamo deciso che il box avrebbe controllato i settori di chi si fermava per primo, perché capirlo non è il mio punto forte. La tabella l'hanno esposta con un giro di ritardo, l'avessero fatto prima potevo lottare con Pedrosa e Vinales. Marquez invece è il più furbo di tutti, secondo me l'aveva già deciso da subito di fermarsi immediatamente. Comunque abbiamo fatto un passo avanti, è stato un bel weekend. Avrei voluto il podio, per il gusto di salirci e per i punti, però sono sempre stato veloce. Noi sicuramente sfortunati e somari, ma dobbiamo continuare così. Mondiale? Sì è ancora apertissimo, ho recuperato qualcosa a Dovi, peccato non aver fatto lo stesso con Maverick".



E a proposito di Dovi, il pilota Ducati è apparso piuttosto deluso dalla sua gara: "La moto non era pronta subito per il cambio, è vero, ma il vero limite sono stato io. Non sono riuscito ad interpretare bene la pista e a fermarmi quando dovevo. L'asfalto era pronto per le slick, ma io non ne ero sicuro. Un giro o due prima e la gara cambiava. Abbiamo perso punti facili, che pesano in ottica mondiale. Speriamo di non pagarli troppo a fine stagione".