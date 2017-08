MotoGP Repubblica Ceca, Rossi: "Le Honda meglio sul passo"

5 agosto 2017

Il Dottore è comunque felice del suo risultato: "Con la morbida sapevo di poter essere competitivo, già stamattina in FP3 ero terzo. Poi abbiamo migliorato ancora e nel secondo stint del Q2 abbiamo fatto un gran giro, senza errori. Quest'anno non si sa mai, ogni weekend è diverso, quindi sono contento. Sicuramente dobbiamo cercare di lavorare sull'usura del posteriore in vista della gara, ma dipenderà molto anche dalle temperature. Spero in una gara asciutta, però anche con la pioggia sono stato abbastanza veloce".



Il leader della classifica iridata non da nulla per scontato: "Se sono in pole è anche grazie al test che abbiamo fatto qui a luglio. Di solito faccio fatica qui, invece questo weekend sono andato bene, ero a mio agio e potevo guidare al limite. Il tempo però domani sarà così così, la temperatura calerà e non sarà semplice scegliere le gomme. Vedremo, sarà una gara divertente. Mi aspettavo Dani dietro di me, onestamente. Però ho visto che la Yamaha qui va forte e saremo molto vicini, dobbiamo lavorare ancora un po'. Se piove? Non si può dire cosa succederà, ieri sono andato abbastanza bene, però potrebbe essere diverso domani...comunque il podio è alla nostra portata".



Un pizzico di delusione per Daniel Pedrosa, terzo in griglia: "Non sono riuscito a spingere come mi piace, mi è mancato un pochino di feeling. Però sono contento, essere a un decimo e mezzo da Marc è molto buono. È il leader del campionato, ha fatto la pole, ha guidato bene e sembra in gran forma, credo sia lui il favorito, però dovremo aspettare il tempo, se piove sarà tutto diverso".



Scuro in volto invece Maverick Vinales, che nelle ultime gare sembra davvero faticare e che non è andato oltre il settimo tempo in qualifica: "Non abbiamo fatto il massimo, abbiamo un set up sbagliato e domani dobbiamo lavorare a fondo nel warm up. È un po' un problema di elettronica, un po' di ciclistica, tutto è da migliorare. In FP4 non avevo gli pneumatici giusti, ma nonostante questo ero lì. Poi in qualifica sono venuti fuori molti problemi..."