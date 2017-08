MotoGP Repubblica Ceca, Rossi: "Buone sensazioni, posso essere più avanti"

Soddisfatto il Dovi: “Oggi è andata molto bene perché siamo riusciti a svolgere parecchie prove: questa mattina abbiamo fatto una comparazione tra la gomma da bagnato media e quella morbida e abbiamo già un feedback in funzione gara. Oggi pomeriggio, nonostante il poco tempo a disposizione con asfalto completamente asciutto, siamo riusciti comunque a provare il materiale nuovo che avevamo a disposizione ma soprattutto abbiamo confermato la nostra buona velocità e questo fa sempre la differenza durante il weekend. Domani potremo continuare a lavorare sugli altri dettagli perché dovrebbe essere asciutto tutto il giorno.”

Ilammette un po' di delusione, ma allo stesso tempo non si scoraggia: "Sono contento della FP1 sul bagnato, perché è stata una condizione con cui abbiamo sempre sofferto quest'anno, mentre stamattina ero forte anche considerando il passo. Sono riuscito a guidare piuttosto bene e la top 5 è stata positiva. Il pomeriggio è stato un po' più complicato, con condizioni miste. Non sono andato malissimo, considerando che non ho montato la morbida al posteriore alla fine. Ho avuto un problema con la prima moto e ho dovuto fermarmi, quando sono ripartito con la seconda ho preferito continuare sulla media. La posizione finale non è buona, ma con la gomma morbida potrò essere lì davanti. È solo il primo giorno, c'è da lavorare. Il bilanciamento della moto al momento non è ok, ma il feeling è buono".