MotoGP Repubblica Ceca, Marquez trionfa in solitaria

Marc Marquez vince il Gran Premio della Repubblica Ceca e centra il terzo successo stagionale in MotoGP. Lo spagnolo fulmina gli altri top rider al momento del cambio moto con la pista che andava asciugandosi e trionfa al termine di una gara condotta in solitaria. Sul podio anche l'altra HRC di Pedrosa e la Yamaha di Vinales , 4° Valentino Rossi dopo una rimonta da panico. Marc resta leader mondiale a +14 su Maverick, +21 su Dovizioso (6°) e + 22 su Vale.

La partenza per Marc è di quelle da incubo. Lo spagnolo scivola fino alla decima posizione con l'azzardo della gomma soft-rain al posteriore, ma è fenomenale (e fortunato) ad approfittare della situazione per sostituire subito la moto e salire su quella con le gomme slick, con la pista che si asciuga rapidamente. Gli altri big, invece, si addormentano, perdendo moltissimo tempo a girare con gli pneumatici da pioggia.



Finita la girandola delle sostituzioni per il leader della classifica mondiale c'è solo da amministrare fino al traguardo, mentre i suoi rivali per il titolo si dannano alle sue spalle in un disperato tentativo di rimonta. Pedrosa, apparso in palla fin dalle prime libere come il compagno di team, ci mette poco a mettersi al secondo posto, conservandolo fino al traguardo, mentre Vinales è abile a sfruttare al meglio le condizioni inaspettate per conquistare un terzo posto che sembrava quasi un'utopia, viste le mille difficoltà con cui aveva dovuto lottare durante tutto il weekend. Podio tutto spagnolo, dunque, con i tre piloti che hanno voluto dedicare la gara al "Maestro" Angel Nieto.



Lo spettacolo migliore, probabilmente, lo ha però messo in scena Valentino, che dopo essere rimasto colpevolmente attardato in fase di sostituzione della sua M1 è riuscito a portare a termine una rimonta da infarto, che lo ha portato fino ai piedi del podio dopo un sorpasso all'ultimo giro su Cal Crutchlow. Il Dottore limita così i danni, conservando una distanza tutt'altro che incolmabile dalla vetta della classifica iridata.



Rossi ha ora un solo punto di svantaggio da Andrea Dovizioso, autore di una gara non brillantissima e solamente sesto (davanti alla Ducati Pramac di Danilo Petrucci) alla bandiera a scacchi. Decisamente peggio ha fatto Jorge Lorenzo, che ha chiuso addirittura 15° nonostante la consueta (quanto inutile) partenza a razzo.



Conclusione da incubo per il weekend nero di Andrea Iannone: il pilota Suzuki cade durante il cambio moto per evitare l'Aprilia di Aleix Espargaro e alla fine è solamente 19°.