MotoGP Repubblica Ceca, Marquez-Pedrosa a razzo nelle Libere 3

Tornano a battagliare tra loro i top rider, tornano a dominare i team ufficiali. È questo il riassunto della FP3 di Brno, preludio di una sfida per la pole position che vedrà protagoniste senza dubbio le Honda di Marquez e Pedrosa e le Yamaha di Rossi e Vinales, con la Ducati pronta a inserirsi nel duello tra le case giapponesi.



Marc ha stampato un giro eccezionale al momento del time attack, con la soft al posteriore, ma Dani era stato spaventoso nella prima parte del turno, con quell'1'55''541 fatto registrare con la media che aveva lasciato tutti a bocca aperta. La notizia più importante, in ogni caso, è che le M1 ufficiali ci sono, eccome. Rossi ha il terzo miglior tempo, Vinales il quarto, mentre le Tech 3 di Zarco (8°) e Folger (11°) questa volta devono accontentarsi del ruolo di comprimarie in casa Yamaha.



Sorrisi anche per le Ducati, con Dovizioso che centra un ottimo quinto tempo ad appena 4 millesimi da Vinales e Lorenzo (+ 0''599 da Marquez) che può ritenerersi soddisfatto delle risposte dategli dalla nuova carena della sua GP17.

La sessione era stata interrotta dopo pochissimi minuti a causa di una perdita di liquido dalla Ducati di Alvaro Bautista, che aveva portato alle scivolate di Crutchlow e Marquez, con entrambi i piloti rientrati ai box senza conseguenze fisiche.

Risposte che invece non sono arrivate dalla Desmosedici del team Pramac di, che ha chiuso la mattinata col sedicesimo tempo dopo aver testato anche lui una nuova carena, ancora più elaborata di quella di Jorge. Dalla Q1 insieme al pilota ternano scatterà anche(12°). Ottimo settimo tempo, invece, per l, che sarà lì a dare fastidio ai big in Q2, insieme a Cal Crutchlow (6°) e Loris Baz (10°).