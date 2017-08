MotoGP Repubblica Ceca, Lorenzo: "Ducati alla grande con la pioggia"

4 agosto 2017

Lavori in corso dunque per il maiorchino: "Sul bagnato mi sono trovato benissimo, forse più che mai con la Ducati, la moto aveva un grip spettacolare e forse avrei potuto spingere ancora di più, ma ho preferito non rischiare. Nel pomeriggio invece ho fatto una prova importante per la nuova carena. L'obiettivo è avere più carico davanti per poter entrare più forte in curva. Ci sono alcuni aspetti negativi ma nel complesso sono contento, stiamo cercando di avvicinarci ai risultati che davano le ali l'anno scorso e la proveremo anche sabato".





Piuttosto abbatuto Maverick: "Sul bagnato siamo andati bene, la moto andava forte e io ero contento. Il pomeriggio invece è stato difficile, non sono per niente soddisfatto. È dal Montmelo che abbiamo problemi e ancora non riusciamo a risolveri. Come fare? Non so dovreste chiedere a Ramon Forcada, io sono solo il pilota. La moto non curva come nella prima parte della stagione, dobbiamo tornare a riavere quel feeling".



Tranquillo il leader mondiale Marc Marquez: "Abbastanza felice di com'è andata oggi. Siamo stati piuttosto forti sul bagnato in mattinata, mi sono sentito a mio agio sulla moto e questo è importante in caso di pioggia domenica. Poi, nel pomeriggio, avevamo un po' meno grip sull'asciutto se paragonato ai test che avevamo fatto qui a luglio, anche se il feeling in generale era simile. Abbiamo provato qualcosa di nuovo nel setup del telaio ma domani torneremo a quello che avevamo trovato il mese scorso. Abbiamo anche usato una nuova carenatura con la qualche mi sono sentito bene, quindi la terremo per l'intero weekend e continueremo a lavorare duro per preparare la gara".