MotoGP Repubblica Ceca, la Ducati di Dovizioso in pole

04/08/2018 di DANIELE PEZZINI

Dovizioso e la Ducati dimostrano dunque di essere tornati dalle (seppur brevi) vacanze con lo spirito giusto per provare a mettere i bastoni tra le ruote a un Marquez che nelle ultime uscite era sembrato semplicemente imprendibile. Con un attacco al tempo finale praticamente impeccabile il forlivese è riuscito a riconquistare una pole che gli mancava ormai da 28 gare e che nemmeno nel suo 2017 di grazia era mai riuscito a centrare. Le confortanti indicazioni sul passo, poi, possono consentire di sognare anche in vista della gara.



Un piccolo miracolo lo ha compiuto anche Valentino Rossi, che su un tracciato in cui le Yamaha sono apparse in evidente difficoltà è riuscito a strappare il giro secco ideale, conquistando un secondo posto inaspettato e togliendosi anche la soddisfazione di tenere dietro (di cinque millesimi) il leader del mondiale Marquez, che viaggia attualmente a +46 da lui in classifica iridata. Marc si è dovuto accontentare del 3° crono, ma visto lo strepitoso passo messo in mostra può dormire sonni tranquilli, anche perché Valentino, in ottica gara, non sembra essere messo altrettanto bene.



In casa Ducati possono sorridere anche per l'ottimo quarto tempo di Lorenzo, che si è conquistato una buona seconda fila davanti alla Honda LCR di Crutchlow e alla Ducati Pramac di Petrucci. In terza partiranno invece Zarco con la Yamaha Tech 3, affiancato dalle due Suzuki di Iannone e Rins. In quarta ci saranno le grandi delusioni Pedrosa e Vinales (passato dal Q1). Lo spagnolo della Yamaha ha chiuso addirittura con il 12° tempo alle spalle della Ducati Avintia di Rabat, a oltre un secondo da Dovizioso e a quasi 9 decimi dal compagno di team Rossi.



Partirà 13° Franco Morbidelli, al rientro ufficiale dopo l'infortunio di Assen e il "test" nelle libere del Sachsenring. Il pilota italo-brasiliano ha mancato per poco l'accesso al Q2, dovendosi accontentare della quinta fila.