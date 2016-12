MotoGP, Repubblica Ceca: è subito Lorenzo-Marquez

14 agosto 2015

Jorge Lorenzo non ha intenzione di perdere tempo e in Repubblica Ceca mette subito in chiaro le cose: vuole vincere e la moto risponde alla grande sin dalla prima sessione di libere. Jorge mette tutti in fila, a partire dal Marc Marquez (+0"151) che cinque giorni fa lo ha beffato sul traguardo di Indy. Bene anche le Ducati: Dovizioso e Iannone si piazzano rispettivamente quarto e quinto, alle spalle dell'altra Honda di Dani Pedrosa. Il primo che non riesce a scendere sotto il muro dell'1'57" è Valentino, che deve accontentarsi del sesto posto a 539 millesimi dal compagno di scuderia. Chiudono la Top Ten la Tech-3 di Smith, la Suzuki di Aleix Espargarò e Maverick Vinales e la LCR di Cal Crutchlow.