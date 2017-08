MotoGP Repubblica Ceca, Dovizioso brucia tutti nelle Libere 2

Andrea Dovizioso è il più veloce al termine del venerdì di libere nel GP della Repubblica Ceca. Il forlivese chiude una FP2 sull'asciutto in 1'56''332 , tenendosi dietro la Yamaha Tech 3 di Folger (+ 0''398) e la Ducati Pramac di Petrucci (+ 0''419). Nella top 10 anche le HRC di Pedrosa e Marquez , apparse molto in palla sul passo. Affondano invece le M1 ufficiali di Vinales (11°) e Rossi (14°). Soltanto 15° Lorenzo , che ha provato la nuova carena Ducati .

Il messaggio è chiaro: il Dovi non è a Brno per fare la comparsa. La Desmosedici del forlivese vola sull'asciutto e mette tutti in riga nella seconda sessione di prove libere a Brno, in un turno caratterizzato da un vero e proprio exploit dei team satellite al momento dell'attacco al tempo.



Alle spalle del Dovi, infatti, spuntano la Tech 3 di Jonas Folger, la GP17 del team Pramac di Danilo Petrucci e l'altra Yamaha del team di Poncharal di Johann Zarco, che era stato il più veloce in mattinata sotto la pioggia. Quinto e sesto tempo per altre due Ducati, quelle di Barbera e Redding, mentre per vedere un'altra moto ufficiale bisogna scendere fino alla settima posizione, dove si piazza Dani Pedrosa (+ 0''601). Lo spagnolo, insieme al compagno di team Marc Marquez (10° tempo finale a + 0''877) era stato il dominatore della prima parte di sessione, in cui le due HRC avevano dato prova di grande confidenza con il tracciato, facendo registrare tempi importanti in sequenza.