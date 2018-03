MotoGP Qatar, Zarco: "Una pole inaspettata"

17 marzo 2018

Johann Zarco si gode la pole position nel GP del Qatar e ammette di essere piuttosto stupito di un risultato che in pochi avevano pronosticato dopo le prove libere: "Sono anch'io sorpreso della pole, ma sono molto contento - ha detto il francese della Yamaha - Sapevo che sarei andato forte quando ero più scarico di benzina, quindi ho dato tutto nel secondo run, mentre gli altri si studiavano". Marquez , 2°, guarda avanti: "La gara? Occhio a Dovizioso".

Il campione del mondo in carica pensa dunque già a domenica: "Questa è una delle piste dove fatico di più, insieme alla Malesia, ma ho fatto comunque una bella qualifica. La gara sarà dura e sicuramente quello che temo di più è Dovizioso, anche se partirà dalla seconda fila".





Chiude la prima fila Danilo Petrucci, che lamenta qualche problema di traffico nel finale di qualifica: "Ho provato a uscire in solitaria nel secondo run, ma mi sono ritrovato insieme a tutti gli altri piloti. Era pericoloso e c'era anche tanta polvere, ho rischiato parecchio e non immaginavo di prendere la prima fila. Come inizio di stagione comunque va molto bene".