MotoGP Qatar, saltano le qualifiche a causa della pioggia. Vinales partirà in pole

25 marzo 2017

La decisione, è il caso di dirlo, era nell'aria e poco dopo le 18 è diventata ufficiale: niente qualifiche a causa della troppa pioggia caduta sul circuito. Si è lavorato fino all'ultimo minuto per provare ad asciugare l'asfalto, ma alla fine la direzione di gara ha scelto di cancellare la lotta per la pole position per questioni di sicurezza. Troppa acqua sul tracciato. Un problema sia per la stabilità delle moto che per la visibilità dei piloti, che avrebbero avuto problemi con i riflessi di luce creati dai proiettori della pista qatariota.



Domenica, con le condizioni meteorologiche che dovrebbero migliorare, si partirà dunque basandosi sui tempi combinati delle prime tre sessioni di prove libere: in prima fila ci saranno Viñales, Iannone e Marquez; in seconda Zarco, Dovizioso e Redding; in terza Pedrosa, Folger e Crutchlow. Quarta fila per Valentino Rossi, che scatterà al fianco di Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo.



Su richiesta dei team si è deciso di concedere 10 minuti in più per il warm up, per permettere alle varie squadre di lavorare su quei piccoli aggiustamenti che la cancellazione delle qualifiche ha impedito di fare. Per tutte e tre le categorie, dunque, il warm up partirà 10 minuti prima del previsto, mentre al momento il programma delle gare resta invariato.