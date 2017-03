MotoGP Qatar, Rossi: "Sì, sono preoccupato per il passo di gara"

23 marzo 2017

Valentino Rossi non nasconde le preoccupazioni al termine del primo turno di prove libere in Qatar: ". Le mie prestazioni non sono niente di ché - ha detto il Dottore - Con le morbide potevo fare di più, è vero, ma quello che mi preoccupa davvero è il passo, dobbiamo limare mezzo secondo a giro". Non si accontenta del dominio invece il compagno di team Viñales : "Non penso alla gara, c'è da lavorare".

Viñales non può che essere soddisfatto della sua prima uscita stagionale, ma non ha intenzione di sedersi sugli allori: "Sono contento di quello che abbiamo fatto anche con la gomma da gara, non solo con quella da tempo. Mi sono sentito bene e ho dato il massimo, la moto ha risposto alla grande. In ogni caso c'è ancora tanto da lavorare, perché non abbiamo fatto ancora nessuna gara. Non posso pensare alla gara in solitaria, qua tutti vanno veloci, dobbiamo essere attenti".



Pensieroso invece Valentino Rossi: "Le mie prestazioni non sono niente di ché. Il feeling è buono, dobbiamo però migliorare il passo. Con le morbide potevo fare di più ma quello che mi preoccupa veramente è il passo, dobbiamo limare mezzo secondo a giro. L'anteriore è un po' un problema, con i freni in mano si muove e perdo feeling".



Secondo tempo per Marc Marquez, anche se il distacco dal connazionale è tutt'altro che rassicurante: "È andata abbastanza bene, i test non erano stati granché ma oggi è andata meglio. Sono contento perché comunque siamo lì. Maverick è davanti, ma la Yamaha ha sempre fatto bene. C'è da lavorare ancora su tutto, soprattutto sull'elettronica".



Non certo soddisfatto Jorge Lorenzo, che non nasconde le preoccupazioni in vista della gara: "Siamo un po' lontani da Maverick. Con la gomma dura non ho la confidenza sufficiente per andare più forte. Dobbiamo trovare una soluzione, perché ora solo con la morbida riusciamo ad andare veloce. Abbiamo grossi limiti sulla percorrenza in curva, però dobbiamo provare a sfruttare i nostri punti di forza come il rettilineo dell'ultimo settore".



Pensa positivo Andrea Dovizioso, fuori dalla top 10 dopo aver scelto di non scendere in pista con le soft ma tranquillo in vista dei prossimi giorni: "Abbiamo provato a girare in condizioni da gara, ma comunque le sensazioni erano buone. Con la gomma media eravamo lì vicino agli altri. Abbiamo qualche difficoltà, ma niente di preoccupante. Ora proviamo a rientrare nei primi 10".