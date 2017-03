MotoGP Qatar, Redding il più veloce nelle Libere 2

24 marzo 2017

È Scott Redding il pilota più veloce alla fine del secondo turno di prove libere sul circuito di Losail. Il britannico del team Pramac ha chiuso in 1'55''085 una sessione in cui i top rider si sono studiati, con Viñales che non ha nemmeno tentato l'attacco al tempo nei minuti finali. Bene Dovizioso , secondo a un decimo esatto con la sua GP17. Importanti segnali di ripresa per Valentino Rossi , che fa il sesto tempo in 1'55''414 .

Una sessione di prove libere all'insegna delle sorprese quella che apre la seconda giornata sul circuito di Losail. La Ducati GP16 di Scott Redding chiude col miglior tempo in 1'55''085, un decimo più veloce della GP 17 di Andrea Dovizioso, che conferma le buone sensazioni già avute ieri sul passo di gara.



Segnali di ripresa arrivano anche da Valentino Rossi, che accende i suoi primi caschi rossi della stagione e chiude col sesto crono in 1'55''414. Al di là del tempo, circa 3 decimi più basso di quello fatto registrare in FP1, il Dottore ha dato la sensazione di guidare con maggiore confidenza la sua M1, con la quale è ancora alla ricerca del miglior feeling.



Bene anche le due Yamaha del team Tech III, con Folger che conferma le ottime prestazioni del giovedì chiudendo al terzo posto (1'55''316), seguito dal compagno Johann Zarco, staccato di circa un decimo. I due rookie sono stati la grande sorpresa di giornata, insieme a Redding, dando prova dell'ottimo lavoro fatto finora dal team di Hervé Poncharal.



Non si sono scoperti troppo invece Maverick Viñales (che ha dovuto fare i conti con la prima caduta della stagione) e Marc Marquez (quinto e nono), entrambi apparsi attendisti in attesa della FP3. Il più in difficoltà è apparso Jorge Lorenzo, che nonostante abbia tentato l'attacco al tempo con le morbide negli ultimi minuti non è riuscito ad andare oltre l'ottava piazza in 1'55''604.