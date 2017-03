MotoGP Qatar, i piloti dopo la cancellazione delle qualifiche: "La sicurezza prima di tutto"

25 marzo 2017

Maverick Viñales si gode la sua prima pole stagionale, arrivata grazie alle grandi prestazioni ottenute nelle prove libere: "È una giornata strana. In ogni caso mi sono sentito bene fin dalle prime libere, correndo anche più veloce delle qualifiche dell'anno scorso. Siamo fiduciosi per domani. Vogliamo provare a fare il nostro passo, io mi sento forte. Faremo gli ultimi aggiustamenti nel warm up e speriamo che il tempo sia buono. Era difficile correre onestamente. Sia per le gomme da asciutto che per quelle da bagnato. Era troppo rischioso scendere in pista. Sicuramente alcuni piloti sono contenti, altri un po' meno. Ma la sicurezza viene prima di tutto e le condizioni erano davvero rischiose".



Valentino Rossi, compagno di team dello spagnolo, dovrà invece accontentarsi della decima piazza in griglia: "Peccato, avevamo modifiche interessanti da provare. Avrei potuto migliorare, ma non si poteva fare altrimenti perché le condizioni erano davvero impossibili. Partire indietro renderà tutto più complicato, ma ci proviamo. Non è un dramma comunque, vedremo domattina nel warm up per le modifiche. Il problema vero è partire in quarta fila".



In seconda posizione scatterà Andrea Iannone, autore del secondo migior tempo a sorpresa in FP3: "È importante partire dalla prima fila - ha detto l'italiano della Suzuki - Non potevamo chiedere di meglio. Però non sarà semplice perché non abbiamo avuto la possibilità di valutare bene la situazione. Tutto è possibile. Maverick e Marc hanno un altro passo, noi proveremo a dare il meglio. Dipenderà molto anche dal warm up, ma le sensazioni generali sono buone. Possiamo avere buone chances".



Non nasconde la delusione per non aver potuto correre Marc Marquez: "Oggi era un giorno importante, dovevamo lavorare in vista della gara. Ma va bene così, contro le condizioni meteo non possiamo fare niente. Era troppo pericoloso correre, come ha detto giustamente Maverick, vedremo domani. Partire dalla prima fila è un buon risultato, noi vogliamo lottare per il podio".