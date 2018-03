MotoGP Qatar, Dovizioso vola nelle Libere 1

Parte con inidicazioni positive il mondiale 2018 di Andrea Dovizioso . Il pilota Ducati domina la prima sessione di libere in Qatar chiudendo il turno in 1'55''366 e tenendosi alle spalle la Yamaha di un Valentino Rossi apparso in grande spolvero (+ 0''061) . Alle spalle dei due italiani il campione del mondo Marquez (+0''377), seguito da un ottimo Iannone e dall'altra Desmosedici di Lorenzo . Solamente 11° il vincitore del 2017 Maverick Vinales .

Dovi conferma il buon feeling della sua Desmosedici con le curve qatariote e chiude il turno davanti a tutti, chiarendo una volta per tutte l'intenzione di replicare la splendida annata che lo ha visto protagonista nel 2017. Valentino, fresco di Avvio eccezionale, dunque, per i colori italiani sulla pista di Losail. Ilconferma il buon feeling della sua Desmosedici con le curve qatariote e chiude il turno davanti a tutti, chiarendo una volta per tutte l'intenzione di replicare la splendida annata che lo ha visto protagonista nel 2017., fresco di rinnovo fino al 2020 con la Yamaha, lo tallona a 6 centesimi, un'inezia.



È solamente la prima sessione di libere, ma a galvanizzare Dovizioso e Rossi c'è anche il distacco, piuttosto consistente, da Marc Marquez. Il campione del mondo in carica chiude in terza posizione, ma a quasi 4 decimi dal forlivese, con Iannone (+ 0''450) e Lorenzo (+ 0''522) lontani circa mezzo secondo dalla vetta.



Nella top 10, quindi momentaneamente classificati per il Q2, ci sono anche la Yamaha Tech 3 di Zarco, la Honda LCR di Crutchlow, l'altra Suzuki di Rins, la Ducati Pramac di Petrucci e, un po' a sorpresa, la Ducati Avintia di Rabat.



Restano per ora esclusi Vinales e Pedrosa (11° e 12° tempo), che però non si sono lanciati per l'attaco al tempo nei minuti finali della sessione, puntando su un lavoro leggermente diverso da quello dei compagni di team. Esordio non semplicissimo per il campione del mondo Moto2 Franco Morbidelli, solamente 21° con la sua Honda del team Marc Vds.