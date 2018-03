MotoGP Qatar, Dovizioso resta al comando dopo le Libere 3

Andrea Dovizioso resta il pilota più veloce al termine del terzo turno di libere in Qatar, prima tappa del Motomondiale 2018. Sessione condizionata dal forte vento e dalle alte temperature, in cui nessun pilota riesce ad abbassare i tempi del venerdì. Marquez resta inchiodato al 6° posto, mentre Valentino Rossi (autore anche di una caduta) chiude 9°. Fuori dalla top 10 l'altra Yamaha di Vinales , che sarà dunque costretto a partire dal Q1 in qualifica.

Molto caldo, molto vento, tanta sabbia portata in pista e pochissime indicazioni per i piloti in vista delle qualifiche. È questa la sintesi della terza sessione di prove libere sul circuito di Losail, conclusasi senza scossoni alla classifica dei tempi combinati. Dovizioso resta leader davanti a Petrucci e Rins, autori dei due veri exploit del venerdì sera, Lorenzo e Iannone confermano il 4° e 5° crono, con Marquez, Pedrosa, Crutchlow e Rossi alle loro spalle e racchiusi in appena 3 millesimi.



Il Dottore è anche autore di una caduta alla curva 5, dovuta probabilmente allo sporco del tracciato qatariota, fortunatamente senza conseguenze. Nel finale, anche un problema tecnico per lui, costretto a rientrare ai box con un pezzo di carena traballante. La vera notizia è che il poleman e vincitore della gara del 2017, Maverick Vinales, resta fuori dalla top 10 e sarà costretto a partire dal Q1. Al netto delle condizioni particolari della pista, lo spagnolo è apparso ancora una volta deluso dal feeling con la sua M1, che sembra lontanissima dalla moto che aveva impressionato nelle prime gare della scorsa stagione.



Per la cronaca, il migliore della FP3 è Johann Zarco (10° nel combinato) che chiude con un ottimo 1'54'966 nonostante le molte difficoltà: un tempo mezzo secondo più basso di quello di Jack Miller (2° nella classifica parziale del turno), ma comunque lontano dall'1'54''361 con cui Dovizioso aveva dominato il venerdì.