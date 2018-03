MotoGP Qatar, Dovizioso: "Ho fatto qualche errore, la gara sarà un'incognita"

17 marzo 2018

Andrea Dovizioso fa mea culpa dopo il 5° posto in qualifica nel GP del Qatar: "Non è venuta perfetta. Mi sono trovato con un po' di traffico nel secondo stint, non mi sono preparato bene per l'ultimo giro e ho fatto un po' di errori. Comunque la seconda fila va bene lo stesso. Non saprei cosa aspettarmi dagli altri per la gara sinceramente. Domani sarà un'incognita, è una gara lunga e la strategia sarà decisa in corso".

Valentino Rossi appare ancora un po' incerto sulle sue condizioni in vista della gara: "Il tempo non è male, simile a quello dei test. Puntavo alla seconda fila, sarebbe stato importante. Partire dalla terza non è semplice, non saprò dire come andrà domani. Il passo è buono, come quello di altri, secondo me almeno 10-12 piloti sono competitivi. Però siamo un po' preoccupati perché le gomme cominciano a scivolare abbastanza presto. Io personalmente non sono al 100% soddisfatto del bilanciamento".



Volto scuro per Maverick Vinales, costretto ad accontentarsi del 12° tempo e ancora in difficoltà nel trovare il feeling con la sua M1: "C'è ancora da migliorare tanto. Non siamo per niente vicini a quelle che sono le mie potenzialità Il ritmo in FP4 però è stato buono, c'è margine per fare una bella rimonta in gara".