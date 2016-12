MotoGP, primi giri di pista per la Ktm

1 novembre 2015

La Ktm è scesa in pista con la sua MotoGP per i primi giri in vista del debutto nel 2017. In sella alla RC16 c'era il collaudatore Alex Hofmann, che farà coppia con il neo assunto Mika Kallio per lo sviluppo della nuova moto. Il test si è svolto al Red Bull Ring in Austria. Primi commento siddisfatti da parte dello staff guidato dal direttore tecnico Sebastian Risse. "Il debutto in pista è stato fatto in anticipo e più in grande di quanto preventivato. Il fatto che sia andato tutto liscio e i dati che abbiamo raccolto ci rendono molto ottimisti sui futuri sviluppi della RC16. Siamo ancora lontani dal progetto definitivo, ma questi tre giorni sono stati molto positivi e ci hanno insegnato molto”, ha detto. Al momento non sono previste gare da wild card nel prossimo campionato.