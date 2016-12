MotoGP, presentata la nuova Yamaha di Rossi e Lorenzo

18 gennaio 2016

Dopo aver vinto il titolo piloti e quelli costruttori e team, la Yamaha ha iniziato il 2016 ancora da numero 1. E' stata infatti la squadra di Iwata a presentarsi per prima nella cornice di Barcellona, dove Valentino Rossi e Jorge Lorenzo si sono ritrovati faccia a faccia per la prima volta dal vernissage dell'Eicma. Quanto alla nuova M1, poche le novità tecniche visibili (a partire dal serbatoio nel codino), come pure quelle a livello grafico.