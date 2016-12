MotoGP, presentata la nuova Aprilia RS-GP

2 marzo 2016

Debutta a Losail la nuova Aprilia RS-GP 2016, la V4 italiana per la prima volta in pista in una occasione ufficiale: gli ultimi test MotoGP in vista del via proprio in Qatar. Si tratta di una tappa fondamentale del progetto iniziato nel 2015, visto che la nuova Aprilia RS-GP non è una evoluzione del modello precedente, ma un prototipo interamente riprogettato, sulla base delle conoscenze consolidate durante lo scorso campionato improntato alla sperimentazione e all'acquisizione di dati. Si tratta infatti della prima vera MotoGP interamente progettata, sviluppata e costruita da Aprilia in ogni sua componente, a partire dal motore, una unità caratterizzata dalla esclusiva architettura a quattro cilindri a V stretta, la stessa che distingue tutta la produzione delle supersportive di Noale. La moto sarà affidata ancora alla gestione del team Gresini con Alvaro Bautista e Stefan Bradl come piloti.