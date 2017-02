MotoGP: presentata la Honda RC213V di Marquez e Pedrosa Svelata a Giacarta la nuova RC213V con cui lo spagnolo difenderà il titolo mondiale

3 febbraio 2017

A Giacarta sono stati tolti i veli alla Honda di Marc Marquez e Dani Pedrosa, già utilizzata in occasione dei test di Sepang di questa settimana. Con la RC213V Marquez insegue l'obiettivo di difendere il titolo mondiale. "L'obiettivo è quello di lavorare sodo per lottare per il titolo", le prime parole di Marquez. Pedrosa invece ha posto l'attenzione su un altro aspetto: "Spero di non avere altri infortuni".

Le prime parole di Marquez: "La situazione è più o meno la stessa ogni anno. Lavoriamo sodo e diamo il massimo come sempre nelle sessioni prestagionali e di essere, ovviamente in lotta per il mondiale". Pedrosa, quinto nei test a Sepang, ha spiegato: "L'obiettivo è sempre quello di lottare per il campionato e di essere davanti in ogni gara e condizione, ma soprattutto spero di essere veloce e non essere ostacolato da infortuni". Nella giornata di giovedì i due piloti spagnoli avevano fatto visita alle fabbriche Honda a Giacarta e hanno incontrato gli operai impegnati nella costruzione delle moto.



MARQUEZ: "DOBBIAMO DARE IL MASSIMO" Il campione in carica Marquez ha spiegato quali sono le attese per la stagione: "Sono venuto in Indonesia tante volte e so che qui amano la MotoGP. Mi fanno sentire sempre molto a mio agio qui. È stato molto interessante visitare le fabbriche della Honda: io adoro le moto e mi è piaciuto vedere come nascono. Noi faremo di tutto per dare un senso al lavoro di tutti e per festeggiare. Abbiamo iniziato i nostri test abbastanza bene, e ora dovremo dare il massimo e lavorare per fare dei passi in avanti per lottare al top".

Anche Pedrosa ha commentato il lancio della nuova moto: "E' un momento sempre eccitante. Mi sento bene e non vedo l'ora di iniziare la nuova stagione. Ad ottobre non c'ero all'evento di Honda a causa del mio infortunio, qui in Indonesia la gente mi ha dimostrato tutto il proprio supporto. Qui la gente è straordinaria".

VIA I VELI: IL VIDEO DELLA PRESENTAZIONE Ladies and Gentlemen the RC213V being unveiled in Jakarta! #RepsolHonda2017 pic.twitter.com/izzm1DEB3J — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) 3 febbraio 2017

