MotoGP, positivo debutto della nuova Aprilia RS-GP

23 febbraio 2016

Mentre Yamaha e compagnia erano in pista a Phillip Island, l' Aprilia ha deciso di lavorare nella tranquillità di Losail, dove tra meno di un mese inizierà il Mondiale MotoGP. In Qatar ha debuttato la nuova RS-GP, il prototipo interamente sviluppato a Noale, che verrà impiegato nella imminente stagione 2016. Tre giorni di test che hanno visti impegnati Alvaro Bautista e Stefan Bradl in un duro lavoro di sviluppo. Positivi i primi riscontri.

"Dopo lo shakedown di Aragon con i piloti collaudatori, Alvaro e Stefan in Qatar hanno iniziato a conoscere la nuova Aprilia RS-GP. Sono stati tre giorni di lavoro intensi e molto positivi. Portiamo a casa molte informazioni, alcuni problemi di gioventù da risolvere, ma soprattutto la conferma che la nuova moto ha un comportamento dinamico sensibilmente migliore della 2015. Ci aspetta un percorso di sviluppo importante e forzatamente molto accelerato, ma siamo confidenti che sarà una stagione in crescendo verso un livello decisamente interessante”, ha detto il responsabile di Aprilia Racing, Romano Albesiano. Soddisfatti anche i due piloti. “In questi tre giorni abbiamo scoperto la nuova moto, lavorando tanto, con uscite di pochi giri visto che si trattava del primo vero test con la RS-GP 2016. Ovviamente non siamo al 100% ma la base di partenza è molto buona, credo che il nostro livello già ora sia simile a quello di fine 2015, con la differenza che siamo solo all’inizio: abbiamo un grande margine di sviluppo mentre con la vecchia moto eravamo al limite. Dobbiamo sistemare ancora molte cose ma sono contento del lavoro fatto da Aprilia, nei prossimi test spero di poter iniziare a mettere le basi per la nuova stagione”, ha detto Bautista. “Il test è stato davvero importante, la prima presa di contatto con la nuova moto. La prima impressione è stata veramente buona. Avverto una marcata differenza rispetto alla vecchia moto, siamo nella giusta direzione. Al momento il mio feeling è buono, nonostante ci aspetti un lungo lavoro prima di poterci dichiarare soddisfatti. Era prevedibile in questo inizio, si tratta di un progetto completamente nuovo e decisamente impegnativo, ma possiamo davvero dire di essere partiti con il piede giusto”, le parole di Bradl.